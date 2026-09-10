Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 55 şahıs yakalandı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bununla birlikte gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ise; ruhsatsız tabanca tüfek taşıyan 17 şahıs yakalanırken, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 17 adet fişek ile 8 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 17 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan güvenlik uygulamaları ve operasyonlar sırasında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı