Elazığ'da Kene Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Kene Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ahırda süt sağan 24 yaşındaki M.P. kene tarafından ısırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altında.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ahırda süt sağarken kenenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün ahırda inekten süt sağan 24 yaşındaki M.P.'yi kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. M.P. buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. M.P.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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