Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'ın Yenikapı köyünde serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren Ahmet Işık (45) kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Işık'ın cansız bedeni bulundu ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde Ahmet Işık (45), girdiği Keban Baraj Gölü'nde kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Keban Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Işık'ın cansız bedenine ulaştı. Işık'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

