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Haber alınamayan şahıs için ekipler seferber oldu: Evde uyurken bulundu

Haber alınamayan şahıs için ekipler seferber oldu: Evde uyurken bulundu
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Elazığ'da haber alınamayan bir kişi için seferber olan ekipler, şahsın evde uyuduğunu ve kokunun köpek ile çöplerden kaynaklandığını tespit etti.

Elazığ'da haber alınamayan şahıs için ekipler seferber olurken, şahsın evde uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan gelen koku üzerine bina sakinleri dairenin kapısını çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle açık bulunan camdan içeri girmeye çalıştı. Bu sırada içeride bulunan şahıs uyandı. Kokunun nedeninin ise içerde bulunan köpek ve çöpler olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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