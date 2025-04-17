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Elazığ'da Kayıp 65 Yaşındaki Suat Dal İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'da Kayıp 65 Yaşındaki Suat Dal İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Elazığ'da hastane çıkışı kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ı bulmak amacıyla 78 kişilik bir ekip ile geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Dal için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Elazığ'da dün hastane çıkışı kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunabilmesi için kurulan 78 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün rahatsızlanarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki Suat Dal akşam eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından hastane çevresi ve Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bölgeyi çembere alarak geniş çaplı çalışma başlattı. 78 kişilik ekip, Dal'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suat Dal adlı vatandaşımızdan Fethi Sekin Şehir Hastanesi civarında dün saat 16.00'dan itibaren haber alınamamıştır. Dün akşam 23.20'de yapılan ihbar sonucunda AFAD ekipleri arama çalışmalarına başlamıştır. Kayıp vatandaşımızı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri rica olunur" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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