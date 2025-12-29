Karlı yolda duramayan araç minibüse çarptı

Elazığ'da karlı yolda duramayan hafif ticari araç, minibüse çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç, kayganlaşan yolda duramayarak minibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ