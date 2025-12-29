Karlı yolda duramayan araç minibüse çarptı
Elazığ'da karlı yolda duramayan hafif ticari araç, minibüse çarptı. Maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmadı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç, kayganlaşan yolda duramayarak minibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa