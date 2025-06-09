Elazığ'da Kavgada Pala ile Saldırı Anları Kamerada

Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, kavga ettiği şahsa önce yumruk attı ardından bacağından çıkardığı palayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez İstasyon Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gençlerden biri, karşısındakine önce yumruk attı ardından bacağından palayı çıkartarak saldırdı. Kavga edenler çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.