Elazığ'da şarampole düşen pikap kurtarıldı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde karla kaplı yolda şarampole düşen pikap, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Soğanlı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karlı yolda kayan pikap şarampole düştü. Kendi çabalarıyla aracı düştüğü yerden kurtarmak isteyen sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, iş makinasına bağladıkları halatla, şarampole düşen pikabı bulunduğu yerden kurtardı. - ELAZIĞ