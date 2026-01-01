Elazığ'da otomobil devrildi
Elazığ'da otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Elazığ Malatya karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa