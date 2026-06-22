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Elazığ'da kamyonet refüjdeki su kanalına devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da kamyonet refüjdeki su kanalına devrildi: 2 yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda kontrolden çıkan kamyonet, refüjdeki su kanalına devrildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonet, refüjdeki su kanalına devrildi. Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç rampası mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Y.Z. idaresindeki 23 AAB 301 plakalı kanepe ve çekyat yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol refüjdeki bariyerleri aştı. İki bariyer arasındaki su kanalına devrilen araç hurdaya dönerken, içerisindeki 2 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenli güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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