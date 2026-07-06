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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Elazığ'ın Okçular köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Okçular köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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