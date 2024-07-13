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Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bağlı Yarımca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BRF 106 plakalı kamyon ile 34 BAE 948 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil refüjde bulunan bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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