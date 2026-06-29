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Elazığ'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 12 AC 697 plakalı kamyon ile Ö.B. idaresindeki 23 AG 888 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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