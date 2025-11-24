Elazığ'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AB 081 plakalı kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan mgugvg. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ