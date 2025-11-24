Haberler

Elazığ'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün olduğu kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Olayda yaralanan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AB 081 plakalı kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan mgugvg. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

O şehrimizde barajlarda su kalmadı, acil eylem planı devreye alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

Dehşete düşüren olay! Çöp kutusundan ölü köpekler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.