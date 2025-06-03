Elazığ'da Kaçak Avlanan 65 Kilogram Balık Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 65 kilogram kaçak balık yakalandı. Denizli köyü yakınlarında Keban Baraj Göleti'nde tespit edilen misina ağında alabalık ve sazan balığı bulundu. Ele geçirilen balıklar doğaya bırakıldı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 65 kilogram balık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Denizli köyü Yahyalı mezrasında Keban Baraj Göleti'nde 500 metre uzunluğunda misina ağ tespit edildi. Ekipler, misina içerisinde 35'i alabalık, 30'u da sazan balığı olmak üzere toplam 65 kilogram kaçak avlanmış balık ele geçirdi. Ele geçirilen balıklar yeniden yaşam alanlarına bırakılırken, misina ekipler tarafından imha edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa