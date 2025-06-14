Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Kutlandı

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Elazığ'da Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.

Elazığ'da jandarmanın 186. yılı kutlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Elazığ'da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla valilik meydanında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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