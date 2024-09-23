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Elazığ'da Jandarma Ekiplerinden Çevre Denetimi

Elazığ'da Jandarma Ekiplerinden Çevre Denetimi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Mesire alanlarında ve Hazar Gölü kıyısında vatandaşlar uyarıldı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da jandarma ekipleri, kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Atlı Timi kent genelinde görevin devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Cip Mesire Alanı'nda ve Sivrice ilçesi Sürek Köyü sahil şeridinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de Plajköy'de ikamet eden ve Hazar Gölü kıyı şeridinden geçici konaklama ve piknik yapan vatandaşlara yönelik denetim yaptı. 'İnsan Kaynaklı Çevre Kirliliğinin Önlenmesi, Çevre Temizliği Bilincinin Arttırılması' kapsamında yapılan denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Ağın ilçesinde KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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