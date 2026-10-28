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Elazığ'da ıslanan Güney Çevre Yolu'nda makas atan otomobil trafiği tehlikeye attı

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Elazığ'da ıslanan Güney Çevre Yolu'nda makas atan otomobil trafiği tehlikeye attı
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Dün akşam saatlerinde Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle ıslanan Güney Çevre Yolu'nda makas atan otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağıştan dolayı ıslanan yolda makas atan otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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