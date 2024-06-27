Elazığ'da İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinin çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören esnafların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ