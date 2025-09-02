Elazığ'da İntihar Girişimi: İtfaiye Ekipleri Şahsi İkna Etti

Elazığ'da 4 katlı binanın 2'inci katından intihara kalkışan şahsı, itfaiye ekipleri ikna ederek indirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2'inci katından intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın yanına araç merdiveni ile yaklaşan itfaiye ekipleri, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ