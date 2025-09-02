Elazığ'da İntihar Girişimi: İtfaiye Ekipleri Şahsi İkna Etti

Elazığ'da İntihar Girişimi: İtfaiye Ekipleri Şahsi İkna Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2. katından intihar eden bir şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı ikna çabasıyla aşağı indirilerek kurtarıldı. Olay sonrası şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Elazığ'da 4 katlı binanın 2'inci katından intihara kalkışan şahsı, itfaiye ekipleri ikna ederek indirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2'inci katından intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın yanına araç merdiveni ile yaklaşan itfaiye ekipleri, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.