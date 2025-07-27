Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Yok, İşçiler Hayatlarını Tehlikeye Atıyor

Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Yok, İşçiler Hayatlarını Tehlikeye Atıyor
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Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarıyla dikkat çekti. Olayı kayda alan vatandaş, işçilerin canını hiçe saydığını belirtti.

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anları kayda alan vatandaş, insan canının bu kadar ucuz olduğunu herhangi bir güvenlik önemli alınmadığını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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