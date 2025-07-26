Elazığ'da İnşaat İşçisi 4. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti

Elazığ'da İnşaat İşçisi 4. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 4. katından düşen 49 yaşındaki işçi M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde polis inceleme yaptı.

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın 4'üncü katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 10 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden inşaat işçisi M.E. (49) 4'üncü kattan aşağı düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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