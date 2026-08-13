Elazığ'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilden biri, önünde ilerleyen diğer araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin öndeki araca çarpması ve araçların savrularak direğe vurma anları yer aldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı