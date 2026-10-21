Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Karadaş idaresindeki 23 BU 251 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 34 ETU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İshak Karadaş ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karadaş'a sağlık ekipleri gelene kadar olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahale ve kalp mesajı yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı Karadaş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Alevi gençten 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Zavallı hayvanı sopalarla dövdüler
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!