Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Karadaş idaresindeki 23 BU 251 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 34 ETU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İshak Karadaş ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karadaş'a sağlık ekipleri gelene kadar olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahale ve kalp mesajı yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı Karadaş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı