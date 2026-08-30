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Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada

Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada
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Elazığ’da iki otomobilin çarpışma anı, farklı bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışma anı, farklı bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İki otomobilin çarpışma anları ise, bir aracın içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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