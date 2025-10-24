Elazığ'da İki Grup Arasında Büyük Kavga: Silah Sesleri ve Masa Sandalye Uçuştu

Elazığ'da iki grup arasında çıkan, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir kişi belinden çıkardığı silah ile havaya ateş etti. Büyüyen olayda taraflar birbirine masa ve sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga sona erdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ