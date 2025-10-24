Haberler

Elazığ'da İki Grup Arasında Büyük Kavga: Silah Sesleri ve Masa Sandalye Uçuştu

Elazığ'da İki Grup Arasında Büyük Kavga: Silah Sesleri ve Masa Sandalye Uçuştu
Güncelleme:
Elazığ'da İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silah çekildi ve masa sandalyeler havada uçuştu. Olay, polis müdahalesiyle sona erdi.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir kişi belinden çıkardığı silah ile havaya ateş etti. Büyüyen olayda taraflar birbirine masa ve sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga sona erdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
