Elazığ'da İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ'da iki araç çarpıştı, otomobillerden biri bahçeye uçtu : 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri bahçeye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ- Bingöl karayolu 15 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.