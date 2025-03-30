Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Elazığ'da İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri bahçeye uçtu. Olayda 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki araç çarpıştı, otomobillerden biri bahçeye uçtu : 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri bahçeye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ- Bingöl karayolu 15 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.