Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı