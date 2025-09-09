Elazığ'da 'Huzurlu Sokaklar, Güvenli Okullar' Uygulaması

Elazığ'da polis ve jandarma ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar, Güvenli Okullar' uygulamasında 2 bin 168 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, okul önlerinde ve çevrelerinde oluşabilecek her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulmaları amacıyla, "Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamada 131 ekip, 379 personel, 4 uyuşturucu arama köpeği yer alırken 335 okul çevresinde denetim yapıldı. Aynı zamanda servis araçları, internet kafe ve oyun salonları, park/bahçeler, metruk binalar ekipler tarafından denetlendi. Denetimlerde 2 bin 168 şahıs sorgulandı. Uygulamalar da 5 gram kubar esrar ele geçirilirken, aranması bulunan 1 kişi yakalandı, 2 kişiye de adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ