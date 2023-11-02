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Elazığ'da hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, Esentepe Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan E.Y. ve Abdullahpasa Mahallesi'ndeki işyerinden hırsızlık yapan A.S. yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.