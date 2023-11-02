Elazığ'da hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, Esentepe Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan E.Y. ve Abdullahpasa Mahallesi'ndeki işyerinden hırsızlık yapan A.S. yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, Esentepe Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan E.Y. (23) ve Abdullahpasa Mahallesi'ndeki işyerinden hırsızlık yapan A.S'yi (19), adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.