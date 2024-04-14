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Elazığ'da Hırsızlık Olayı Sonrası Yakalanan Çocuk Hırsızlar

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Elazığ'da cadde üzerindeki dükkanlara dadanan ve bir esnafın dükkanına zarar vermesin diye harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Olay, 5 gün arayla Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazaya giren 3 çocuk hırsız, müşteri gibi kıyafetleri denemiş, ardından 400 bin lira değerinde çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmıştı. Hırsızlar ardından 200 metre aşağısında bulunan şarküteri dükkanına ikinci kez girmiş ve kasadaki bin lirayı alıp çıkmıştı. Şarküteri sahibi dükkanına zarar vermemeleri için hırsızlar için kasaya harçlık bırakmıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyerek çocuk hırsızları tespit etti ve ardından yakaladı. Hırsızların, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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