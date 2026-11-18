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Elazığ'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı