Elazığ'da Hatalı Sollama Faciasından Dönüldü

Elazığ'da Hatalı Sollama Faciasından Dönüldü
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Elazığ-Tunceli karayolunda hatalı sollama yapan sürücünün, karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı. Olay, dikkat çeken bir trafik tehlikesi yarattı.

Elazığ'da hatalı sollama yapan sürücü, 2 araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ- Tunceli Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir sürücü, tek şeritli yolda ilerlerken virajda bir traktörü geçmeye çalıştı. Sürücü hatalı sollama yaptığı an, karşı şeritten gelen iki araç yoldan çıkarak kafa kafaya çarpışmayı önledi. Hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canının hiçe saydı.

Yüreklerin ağza geldiği o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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