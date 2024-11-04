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Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 261 Olay, 236 Gözaltı

Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 261 Olay, 236 Gözaltı
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Elazığ Valiliği, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 261 asayiş olayında 236 şahsın yakalandığını açıkladı. 17 tutuklama, 39 trafik kazası ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 261 olay meydana gelirken, 236 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 28 Ekim-3 Kasım arasındaki haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 261 olay meydana gelirken 236 şahıs yakalandı. 17 şahsın tutuklandığı, 12 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 85 bin 84 şahıs ve 35 bin 364 araç kontrol edildi. Aranması olan 379 şahıs yakalanırken, 25 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan 3 bin 187'sine cezai işlem uygulanırken, 258 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 46 adet fişek, 3 adet kesici alet, 1 adet kaçak cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 226 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 85 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 gram bonzai ele geçirildi.

Son bir haftada 39 trafik kazasının meydana geldiği ve 63 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süre zarfında kaybolan 11 şahıs 1 adet motosiklet, bir adet cep telefonu, 2 adet akıllı saatin de bulunduğu ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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