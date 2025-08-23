Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Güncelleme:
Kaza, Elazığ- Bingöl karakolu Gülüşkür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 ALL 063 plakalı hafif ticari araç önce trafik levhasına ardından refüje çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
