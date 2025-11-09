Elazığ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ