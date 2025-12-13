Haberler

Elazığ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Elazığ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda illegal yollarla ülkeye giriş yapan 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, iki organizatör tutuklandı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada illegal yollardan ülkeye giriş yapan 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik Bingöl yolu uygulama noktasında yapılan aramada; kapalı kasa minibüs araç içerisinde koltukları sökülmüş vaziyette yerde oturan 16 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek yakalandı.

Para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğü yaptığı tespit edilen U.Y. ve E.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan 16 yabancı uyruklu şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title