Elazığ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada illegal yollardan ülkeye giriş yapan 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik Bingöl yolu uygulama noktasında yapılan aramada; kapalı kasa minibüs araç içerisinde koltukları sökülmüş vaziyette yerde oturan 16 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek yakalandı.

Para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğü yaptığı tespit edilen U.Y. ve E.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan 16 yabancı uyruklu şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ