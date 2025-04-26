Elazığ'da Geri Giderken Park Halindeki Araca Çarpıldı
Elazığ'da geri manevra yapan bir araç, park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Geri geri giderken park halindeki araca çarpıp böyle kaçtı
ELAZIĞ - Elazığ'da geri manevrayla seyreden bir araç, park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kafkaslar Sokak üzerinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, Akşam saatlerinde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.