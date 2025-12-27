Haberler

Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması
Güncelleme:
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan asayiş uygulamasında birçok iş yeri denetlendi, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda iş yerleri denetlenirken, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. - ELAZIĞ

