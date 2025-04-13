Elazığ'da Genç Kızların Tekme Tokat Kavgası Kamerada

Tekme tokat birbirlerine giren genç kızların kavgası kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup genç kızın tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kızlardan oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kızlar bir süre sonra ayrılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.