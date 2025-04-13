Elazığ'da Genç Kızların Tekme Tokat Kavgası Kamerada
Elazığ'da iki grup genç kızın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kavga, Çatalçeşme Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi ve nedensiz bir şekilde patlak verdi.
Tekme tokat birbirlerine giren genç kızların kavgası kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup genç kızın tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.
Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kızlardan oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kızlar bir süre sonra ayrılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa