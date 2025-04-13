Elazığ'da Genç Kızlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
Elazığ'da iki grup genç kız arasında çıkan tekme tokat kavga, bir vatandaşın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kavga, Çatalçeşme Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi.
Elazığ'da iki grup genç kızın tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.
Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kızlardan oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kızlar bir süre sonra ayrılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa