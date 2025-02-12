Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Elazığ'da 26 yaşındaki Ezgi Nur Bağca'nın apart dairesinde ölümünün ardından yapılan incelemede boynunda ve kolunda kesikler bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

APART DAİREDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, merkez Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ezgi Nur Bağca, yaklaşık 1 hafta önce apart daire kiraladı. Kiraladıktan sonra kadından 3 gündür haber alamayan ve göremeyen apart yetkilisi, kapı ziline bastı fakat açan olmadı. Penceresinin açık olduğunu gören yetkili, şüphelenerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Açık olan pencereden içeri giren ekipler, kadını yerde kanlar içinde yatarken gördü.

BOYNUNDA VE KOLUNDA KESİKLER VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk incelemede kadının boynunda ve kolunda kesikler olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının ve ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.