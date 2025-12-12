Haberler

Elazığ'da kurtlar sürü halinde görüldü

Elazığ'da kurtlar sürü halinde görüldü
Güncelleme:
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yerleşim alanına yakın bir noktadan geçen kurtlar görüldü.

Elazığ'da gece saatlerinde ortaya çıkan kurtlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde, gece saatlerinde sürü halinde ilerleyen kurtlar ortaya çıktı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların yerleşim alanına oldukça yakın bir noktadan geçiş yaptığı görüldü.

Kurtların bir süre çevrede dolaştıktan sonra karanlıkta gözden kaybolduğu görüldü. - ELAZIĞ

