Elazığ'da Gaz Dolum Tesisinde Patlama: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlama sonucunda 3 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Elazığ'da gaz dolum tesisinde patama: 3 kişi gazdan etkilendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir medical ve sınai karışım gazları imalat ve dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Polatlar Medical ve Sınai Karışım Gazları İmalat ve Dolum Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolum esnasında tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişi gazdan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Durumları hafif olan çalışanlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama hakkında bilgi veren İşletme sahibi Ali Rıza Polat, "Arkadaş tüpü kapatırken birden alev alıyor. Patlama oldu. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bunlar olabilecek şeyler, çünkü basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor. Haber verdik, Allah razı olsun tüm ekipler geldi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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