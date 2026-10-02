Elazığ'da Eylül ayında 2 bin 304 şahıs yakalandı, 165 kişi tutuklandı

Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 2 bin 304 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 165'i tutuklandı.

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan Aylık Asayiş Bülteni ile il genelinde 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olaylar ve gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Eylül ayı içerisinde kent genelinde bin 222 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 989 şahıs yakalanırken, 51 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü 49 şahsın bulunduğu belirtildi. Ayrıca yürütülen arama ve denetim faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranması olan bin 315 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, bu kişilerden 114'ü tutuklandı. Kayıp olarak aranan 48 şahsın ise bulunduğu bildirildi. Ekipler tarafından asayiş uygulamaları kapsamında 218 bin 148 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 358 bin 776 araç kontrol edildi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon ve aramalarda 64 tabanca, 50 tüfek, bin 26 fişek, 94 kesici alet ile çalıntı olarak aranan 5 adet motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 10 bin 463 gram esrar, 60,61 gram metamfetamin, 2 bin 397,27 gram bonzai, 783,7 gram bonzai ham maddesi, 10 gram kokain, 25 gram skunk, 7 gram sentetik kannabinoid, 1986 adet sentetik ecza ve ekstazi, 66 kök kenevir ile 14 uyuşturucu kullanma aparatı muhafaza altına alındı. Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda da 55 bin 24 dal makaron, 2 bin 200 dolma makaron, 89 adet emtia, 24,5 kilogram nargile tütünü, 282 paket sigara, 434 adet puro, 22 adet elektronik sigara, 23 adet cep telefonu, 294 adet ilaç, 75 litre alkol üretiminde kullanılan sıvı, 70 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet sigara yapımında kullanılan malzeme, 951 adet muhtelif kaçak eşya ve 23 adet sikke ele geçirildi.

Eylül ayı boyunca il genelinde meydana gelen 156 trafik kazasında 257 kişi yaralanırken, 4 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 116 bin 545 araçtan 12 bin 191'ine cezai işlem uygulandı, 755 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı