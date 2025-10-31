Haberler

Elazığ'da Eniştesine Araçla Çarpıp Kaçan Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Eniştesine Araçla Çarpıp Kaçan Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, eniştesine çarparak kaçan C.A., olay sonrası tutuklandı. Çarpmanın etkisiyle hastaneye kaldırılan enişte Kayhan Borulday'ın durumu ciddi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir şahıs, eniştesine araçla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atarak yere yığılan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., kullandığı hafif ticari araçla bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde ve kamera görüntüleri üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı anlatan Kayhan Borulday, "Akaryakıt istasyonunda çalışmaktayım. Olay günü kayınbabam ve kaynımın olduğu araç bana çarpıp, kaçıp gitti. Güvenlik kameraları ve petrol ofisinin kayıtlarında da bunlar mevcuttur. Arkasına bile bakmadılar. Kayınbabam 'Kalp krizi geçiriyorum' diyerek hastaneye gidip rapor almak istedi. Ben vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Bu olay cinayete teşebbüstür. Gözaltına alınan kaynım, ardından tutuklandı" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.