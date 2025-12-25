Haberler

'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 70 bin lira ceza kesildi
Elazığ'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı ve 10 ayrı maddeden 70 bin 346 lira para cezası kesildi. Motosiklet ise polis tarafından bağlandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye 10 ayrı maddeden toplam 70 bin 346 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde abartı egzozla gezen M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü M.C.K., havalimanı kavşağında yakalandı. 10 ayrı maddeden işlem yapılan sürücüye toplamda 70 bin 346 lira para cezası kesildi. Motosiklet de ekipler tarafından bağlandı. - ELAZIĞ

