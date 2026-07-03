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Elazığ'da polisten kaçan sürücüye rekor ceza

Elazığ'da polisten kaçan sürücüye rekor ceza
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Elazığ’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M.H.Ö., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 232 bin 629 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı yediemin otoparkına çekildi.

Elazığ'da dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye ekiplerce 232 bin TL para cezası yazıldı ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.H.Ö. idaresindeki araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye, dur ihtarına uymamak ve abartı egzoz maddeleri başta olmak üzere toplamda 232 bin 629 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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