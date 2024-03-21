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Elazığ'da düğünde eşini öldüren şahıs samanlıkta yakalandı

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Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp, kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı.

Elazığ'da 14 Ekim 2022'de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.'nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi. Bahse konu adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Elazığ Yakalama Cinayet Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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