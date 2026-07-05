Elazığ'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs kamerada

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yurtbaşı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti. Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı