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Elazığ'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs kamerada

Elazığ'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs kamerada
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya 5 el ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yurtbaşı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti. Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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